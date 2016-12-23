Донские пенсионеры могут получить льготы по взносам на капремонт

Скидку на оплату взносов за капитальный ремонт получили тысячи жителей Ростовской области. Согласно изменениям в федеральном законе, 50 процентов от суммы теперь вносят инвалиды 1 и 2 групп и семьи с детьми-инвалидами. Но совсем скоро список таких льготников станет длиннее.

Закон, который вводит льготы для инвалидов и одиноких пенсионеров по оплате взносов за капитальный ремонт, Госдума приняла в декабре 2015 года. Некоторые категории граждан скидку до 50 процентов уже получают с начала года.

«Она с 1 января 2016 года уже действует и применяется. Инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей инвалидов предоставляется вот эта компенсация на уплату взносов за капитальный ремонт», — говорит заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

Платят льготники в полном объеме, а затем часть расходов им возвращается. Размер субсидии рассчитывается исходя из минимального объема взносов на капремонт и регионального стандарта размера нормативной площади.

Вопрос о субсидиях для пенсионеров сейчас рассматривается в правительстве региона. По словам заместителя министра ЖКХ Ростовской области новый федеральный закон дал право, а не обязанность, на введение льгот. Это значит, что прежде чем предоставить пенсионерам компенсацию, необходимо утвердить закон и на региональном уровне.

Кроме того, в области большинство пожилых людей уже имеют льготы на услуги ЖКХ, в которые входит и взнос на капремонт, поэтому нагрузка на бюджет региона не будет высокой.