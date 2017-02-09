Донские самолеты и вертолеты представят на выставке ‘Аэро Индия — 2017′
Многоцелевой самолет-амфибия «Бе-200″, разработанный и выпускаемый в Таганроге, и вертолеты Ми-26Т2 и Ми-28НЭ компании «Роствертол» представят на выставке «Аэро Индия — 2017″. Международный авиакосмический форум пройдет с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в Бангалоре. Основные тематические разделы – авиатранспорт, авиаприборы, навигационное обеспечение, системы безопасности, оборудование для аэродромов и аэропортов, технологии наземного обслуживания, — сообщили в федеральной службе России по военно-техническому сотрудничеству.
По информации организаторов выставки, в этом году планируется участие около 400 компаний из 21 государства. В программе ежедневное проведение демонстрационных полетов.
В пресс-релизе также отмечается, что Российская Федерация является постоянным участником выставки «АЭРО ИНДИЯ».
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