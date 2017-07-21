Донские власти подписали соглашение с «Промсвязьбанком» и банком «Возрождение»

Ростовская область будет сотрудничать с «Промсвязьбанком» и банком «Возрождение». Соглашение подписали донской губернатор Василий Голубев и один из руководителей финансовых учреждений Дмитрий Ананьев.

Документ рассматривает возможность участия кредитных организаций в финансировании инвестиционных проектов на территории региона, в том числе «Губернаторской сотни». Кроме того, банки предлагают свои ипотечные программы, льготное кредитование населения, поддержку среднего и малого бизнеса. Соглашение предусматривает и взаимодействие в сфере развития системы кредитования ТСЖ, ЖСК для капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

«Банк акцентирует свое внимание на поддержке «Губернаторской сотни», это драйвер нашей экономики. За последние годы в эту программу включались более 100 проектов, реализовано 65, и процесс этот не остановлен. Мы сегодня говорили об одном проекте, который связан с развитием садоводства, в том числе о создании питомника. Это актуальная тема в развитии агропромышленного комплекса нашего региона», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.