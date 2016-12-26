Донским шахтерам до Нового года выплатят долг по зарплате за несколько месяцев

Сегодня, 26 декабря, на форуме «Единой России» сообщил губернатор Василий Голубев сообщил о том, что до Нового года шахтёрам региона выплатят долг по зарплате за 2-3 месяца. Планируется, что общая сумма, которую «Региональная корпорация развития» перечислит бывшим сотрудникам «Кингкоул», составит 50 миллионов рублей. По данным правительства, за последние дни горняки получили 5,5 миллионов рублей.

«Мы продолжим заниматься этой непростой темой в 2017 году. Сегодня в условиях нынешнего законодательства возможности погашения этих долгов из бюджета или резервного фонда отсутствуют, это нецелевое использование денег. Тем не менее, мы нашли решение, сначала в сентябре, а теперь и перед Новым годом», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.