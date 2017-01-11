Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Донское МинЖКХ: ‘Введение новых квитанций на размере платежей не отразится’

15:13 Среда, 11.01.2017

Жители многоквартирных домов в Ростовской области с января станут оплачивать услуги по новым квитанциям. Изменятся некоторые привычные позиции, но вот в итоговой сумме платежей ничего не поменяется — так нашей съемочной группе объяснили в министерстве ЖКХ.

Уже через несколько дней жители Дона получат новые квитанции. В них расходы на общедомовые нужды относятся не к коммунальным, а к жилищным услугам. Нововведения касаются только тех домов, которые находятся в управлении управляющих организаций ТСЖ и ЖСК. По непосредственному управлению порядок остался прежний. По словам специалистов регионального минЖКХ, эти жители вообще никаких изменений не заметят.

«То есть то, что мы платили в составе коммунальных услуг — по воде, электроэнергии, за так называемые общедомовые нужды, сейчас будет называться по-другому. Это будет плата за коммунальные ресурсы, используемые при содержании общего имущества, и они будут отражаться в другом разделе квитанции — в разделе, который посвящен жилищным услугам. И также будут выведены отдельные графы по каждому виду коммунального ресурса, который будет оплачиваться в целях содержания общего имущества», — говорит заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков.

То есть те же самые цифровые значения, которые мы раньше видели в составе коммунальных услуг тоже отдельными строками, структурно переходят в состав жилищных услуг. В региональном министерстве ЖКХ обращают внимание, что на размере платежа это нововведение не отразится.

Действуют те же самые нормативы потребления на содержание общего имущества, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды — вот у этих нормативов было старое название, оно сейчас и сохраняется — до принятия новых нормативов, которые уже будут называться по-другому — нормативы расходов на содержание общего имущества, но эти нормативы постановлением правительства РФ предписано принять и утвердить не позднее 1 июля 2017 года.

Таким образом, пока что применяются те же самые нормативы потребления на общедомовые нужды, которые использовались до 1 января. Кроме того, в ряде случаев нововведение может привести к снижению стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых на ОДН, так как все расходы, превышающие установленный норматив, теперь будут оплачивать сами управляющие организации.

Еще темы рубрики

11 января 2017
Правительством Дона утвержден план реализации стратегии национальной политики
11 января 2017
Донское МинЖКХ: ‘Введение новых квитанций на размере платежей не отразится’
11 января 2017
Губернатор предложил учредить почётные звания для городов и районов Ростовской области
10 января 2017
Платные парковки в центре Ростова: штрафы могут дойти и через пару лет

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.