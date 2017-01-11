Донское МинЖКХ: ‘Введение новых квитанций на размере платежей не отразится’

Жители многоквартирных домов в Ростовской области с января станут оплачивать услуги по новым квитанциям. Изменятся некоторые привычные позиции, но вот в итоговой сумме платежей ничего не поменяется — так нашей съемочной группе объяснили в министерстве ЖКХ.

Уже через несколько дней жители Дона получат новые квитанции. В них расходы на общедомовые нужды относятся не к коммунальным, а к жилищным услугам. Нововведения касаются только тех домов, которые находятся в управлении управляющих организаций ТСЖ и ЖСК. По непосредственному управлению порядок остался прежний. По словам специалистов регионального минЖКХ, эти жители вообще никаких изменений не заметят.

«То есть то, что мы платили в составе коммунальных услуг — по воде, электроэнергии, за так называемые общедомовые нужды, сейчас будет называться по-другому. Это будет плата за коммунальные ресурсы, используемые при содержании общего имущества, и они будут отражаться в другом разделе квитанции — в разделе, который посвящен жилищным услугам. И также будут выведены отдельные графы по каждому виду коммунального ресурса, который будет оплачиваться в целях содержания общего имущества», — говорит заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков.

То есть те же самые цифровые значения, которые мы раньше видели в составе коммунальных услуг тоже отдельными строками, структурно переходят в состав жилищных услуг. В региональном министерстве ЖКХ обращают внимание, что на размере платежа это нововведение не отразится.

Действуют те же самые нормативы потребления на содержание общего имущества, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды — вот у этих нормативов было старое название, оно сейчас и сохраняется — до принятия новых нормативов, которые уже будут называться по-другому — нормативы расходов на содержание общего имущества, но эти нормативы постановлением правительства РФ предписано принять и утвердить не позднее 1 июля 2017 года.

Таким образом, пока что применяются те же самые нормативы потребления на общедомовые нужды, которые использовались до 1 января. Кроме того, в ряде случаев нововведение может привести к снижению стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых на ОДН, так как все расходы, превышающие установленный норматив, теперь будут оплачивать сами управляющие организации.