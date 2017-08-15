Донское УФАС: долгов у жителей региона стало больше

Долги жителей Дона выросли по сравнению с прошлым годом. Как рассказали сегодня в областном Управлении Федеральной службы судебных приставов, за шесть месяцев 2017-го ведомство возбудило больше 700 тысяч исполнительных производств — на 160 тысяч больше, чем за аналогичный период минувшего года. Также руководитель службы отметил, что в работе приставов произошли изменения — теперь сотрудники контролируют еще и деятельность коллекторских агентств.

«У нас зарегистрировано 6 юридических лиц, то есть коллекторских агентств. За полугодие мы составили 53 административных протокола. 10 же рассмотрены в суде. И по всем 10 виновные понесли наказание», — говорит руководитель управления ФССП России по Ростовской области Юрий Рыбакин.