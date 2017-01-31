Донской регион получит 494,7 млн. рублей на строительство коллектора в Ростове
Ростовская область получит из федерального бюджета 494,7 миллионов рублей на строительство третьей очереди канализационного коллектора №53 в Ростове-на-Дону. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Планируется, что средства поступят в областной бюджет в течение 2017 года. Они выделены в рамках софинансирования объектов капитального строительства государственной собственности РФ, которые не включены в федеральные целевые программы. Общий объем инвестиций для строительства канализационного коллектора в донской столице составляет 1,4 миллиардов рублей.
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