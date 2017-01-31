Донской регион увеличил долю на рынке экспорта подсолнечного масла

Донской регион в минувшем году увеличил долю на рынке экспорта подсолнечного масла. Об этом сообщает РБК. Среди лидеров две компании из Ростовской области: «Астон» и «Юг Руси». Совокупная доля предприятий на экспортном рынке достигла 43 процентов.