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ЭКОНОМИКА

Донской регион увеличил долю на рынке экспорта подсолнечного масла

21:42 Вторник, 31.01.2017

Донской регион в минувшем году увеличил долю на рынке экспорта подсолнечного масла. Об этом сообщает РБК. Среди лидеров две компании из Ростовской области: «Астон» и «Юг Руси». Совокупная доля предприятий на экспортном рынке достигла 43 процентов.

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