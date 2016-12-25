Донской регион в уходящем году стал лучшим в России по сбору урожая зерна

В этом году впервые за полвека Россия собрала рекордный урожай зерна и вышла на третье место в мире. Весомый вклад в общую победу внес и наш регион, который стал лучшим по урожаю хлеба в стране.

В самом начале весны настроение у механизатора Евгения Глушенко было, мягко говоря, не очень хорошее. По осени отсеялись вроде бы как обычно, все необходимые обработки провели. Но после того, как сошёл снег, озимые, явившие себя первыми лучами весеннего солнца, глаз явно не радовали. Переживал и директор хозяйства.

«С осени озимые вышли очень неразвитые, только фаза начала кущения. Ну это как 7-месячный ребёнок, будем так говорить», — говорил тогда руководитель сельскохозяйственного предприятия Сергей Суховенко.

Совсем не впасть в пессимистичные рассуждения Евгению помог новый трактор. Сияющий, весь с иголочки «Кировец», на котором Женя без устали тягал на поля бочки с удобрениями, для механизаторской души как бальзам.

«Сейчас подрессоренный передний мост. Мягко — я ездил, мягко очень», — говорит механизатор Евгений Гушенко.

Впрочем, всеобщие упаднические настроения длились недолго. Весна набирала обороты постепенно, резких скачков температуры не было, а самое главное — шли дожди. Для зерновых — райские условия. Пшеница быстро наверстала упущенные моменты вегетации и пошла в рост. А тут ещё и грамотные своевременные подкормки. Не зря Евгений со своей цистерной азотные удобрения возил. Уже к началу лета стало понятно — урожай будет. И даже стали осторожно подумывать — может быть, даже больше, чем в прошлом году. Но не прекратившаяся в июне череда дождей стала причиной очередных беспокойств.

«Хватит им уже, наверное, идти. Надо чтобы наливалась пшеница. Оно же бывает идёт, идёт дождь и стекает, плохое зерно получается», — переживал механизатор Евгений Гушенко.

Но и тут погода сменилась как по заказу. Именно тогда, когда нужно, дожди прекратились и столбики термометров поползли вверх. Пшеница благополучно налилась, и как будто сигнализируя, что готова к жатве, закачала тяжёлыми поспевшими колосьями. Началась самая горячая в году пора. Евгений Глушенко пересел с трактора на комбайн. Тут уже нельзя было упустить момент. Солнце закатывается за горизонт, но с наступлением ночи работа в поле не прекращается.

«Ночью капитально, шесть фар включаешь, и видно хорошо… В бункере свет включил и видно всё. «Наташка» скажет, если что забьётся», — говорит механизатор Евгений Гушенко.

«Наташка» — так почему-то механизаторы прозвали бортовой компьютер комбайна — не успевает машина и двух километров по полю пройти сигнализирует: бункер заполнен.

Семитонный бункер заполняется моментально. А это значит, что урожайность колоссальная. Подсчитывают: так и есть — на некоторых полях до 70 центнеров с гектара. Руководитель хозяйства, за зерновой судьбой которого мы следили почти весь год, на областном празднике урожая демонстрирует совершенно другой настрой, нежели в начале года.

«Небывалый результат, небывалый урожай. Люди заработали отлично, получили приличные доплаты. Заготовили корма хорошие, натуроплату раздаём людям. Настроение самое хорошее, готовы праздновать», — говорит руководитель сельскохозяйственного предприятия Сергей Суховенко.

Осенью, на празднике урожая — всеобщий сбор. Те, кто сеял, молотил, те, кто их поддерживал — радуются все вместе.

«Ростовская область собрала 10 миллионов 500 тысяч тонн хлеба, почти на 2 миллиона тонн больше чем год назад», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Извечный соперник — соседний Краснодарский край — позади. Ростовская область поднимает знамя первенства и в этом году закрепляет за собой право называться самой урожайным регионом страны.

«Это хлебное олимпийское «золото» — первое место по итогам ранних зерновых. Это здорово, селяне в этом смысле сделали всё, что могли. И реально эту победу вырвали», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Наивысший валовый сбор получили в Сальском районе — 590 тысяч тон. Аграрии Зерноградского района намолотили более 580 тысяч тонн. У Зимовниковского района рекорд — впервые за всю историю своей земли тамошние хлеборобы намолотили 565 тысяч тонн зерна. Такая вот зона рискованного земледелия. Наивысшую урожайность получили земледельцы Песчанокопского района — 50,4 центнера с гектара (при средней по Ростовской области 36,4). Высоких показателей добились хлеборобы Неклиновского, Целинского, Азовского и Мясниковского районов.

По итогам сбора поздних зерновых культур, в целом итоговый вес донского каравая составил 11,6 миллионов тонн — наивысший результат за всю историю Ростовской области. На итоговой пресс-конференции губернатор называет окончательные цифры. Чувствуется, что глава региона доволен и гордится результатами. Имеет на это все основания.

«11608 — это я на память. Ну, 11,6 миллиона тонн зерновых. Миллион тонн сахарной свеклы. Это абсолютный рекорд из того, что мы собирали по свекле. Полтора миллиона тонн масличных культур. По всему растениеводству у нас очевидная динамика с плюсом», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Цифры этой динамики — на 40 процентов больше масличных культур, на 70 — свеклы. Но и нельзя забывать о том, что растениеводство это далеко не весь аграрный сектор.

Донской край по итогам 16-го года занимает передовые позиции по производству мяса утки и индейки, яиц и молока.