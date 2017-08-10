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ЭКОНОМИКА

Донской регион вошел в топ-10 лидеров по числу предприятий малого и среднего бизнеса

11:58 Четверг, 10.08.2017

Ростовская область попала в список лидеров по количеству предприятий малого и среднего бизнеса. По этому показателю донской регион занял 6 место в стране, а по числу индивидуальных предпринимателей второе. Такие данные обнародовали по итогам последней Всероссийской бизнес-переписи.

Оказалось, что почти половина всей сельхозпродукции и около половины всех строительных работ в области производится именно малым и средним бизнесом. Также статистика показала ситуацию на рынке труда. Оказалось, что наиболее востребованные сегодня профессии — инженер-конструктор и инженер-технолог.

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