Донской регион вошел в топ-10 лидеров по числу предприятий малого и среднего бизнеса
Ростовская область попала в список лидеров по количеству предприятий малого и среднего бизнеса. По этому показателю донской регион занял 6 место в стране, а по числу индивидуальных предпринимателей второе. Такие данные обнародовали по итогам последней Всероссийской бизнес-переписи.
Оказалось, что почти половина всей сельхозпродукции и около половины всех строительных работ в области производится именно малым и средним бизнесом. Также статистика показала ситуацию на рынке труда. Оказалось, что наиболее востребованные сегодня профессии — инженер-конструктор и инженер-технолог.
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