Донскую пшеницу покупают в 86 странах мира

Селян в эти морозы беспокоит состояние озимой пшеницы. Пока, по данным хозяйств, в Ростовской области оно оценивается как удовлетворительное, а значит есть надежда на хороший урожай зерновых и в этом году. Хотя в закромах еще лежат запасы пшеницы, убранной в рекордном 2016 году, когда донской регион намолотил почти 12 миллионов тонн. Кстати, приличная часть этого каравая идет на экспорт. Донскую пшеницу покупают сегодня в 86-ти странах мира.

Крытый ток размером с футбольное поле забит зерном под завязку. В этом хозяйстве Куйбышевского района собрали небывалые 64 центнера пшеницы с гектара. Качество зерна на высоте, а это значит, что склад, образно говоря, заполнен валютой.

«100 процентов нашей пшеницы уходит на экспорт», — комментирует руководитель сельскохозяйственного предприятия Сергей Авакян.

Руководитель предприятия пристально следит за сводками с мирового рынка зерна. Чтобы получить максимум от вложенного труда, нужно быть стратегом, уметь прогнозировать.

«Очень важно для всех сельхозпроизводителей выдерживать тактику плавного сброса. Чтобы не было массовых сбросов, тогда явно в любом случае будет провал и обвал», — поясняет руководитель сельскохозяйственного предприятия Сергей Авакян.

Настроения у занимающихся внешнеторговым оборотом зерна оптимистичные. В компании «Юг Руси» — одном из крупнейших экспортёров донского зерна, заявляют об устойчивой тенденции — объёмы поставок нашей сельхозпродукции за границу растут.

«Конечно, это будет зависеть и от количества урожая, и от миллиона других факторов, которые влияют на зерновой рынок. И курсовые разницы, и объём урожая в нашем регионе, в целом по миру, и продукты-заменители — это всё влияет на объёмы экспорта. В целом, мы, вне всякого сомнения, заинтересованы в развитии экспорта. Тогда, конечно, когда это экономически выгодно», — отмечает заместитель генерального директора ООО «МЭЗ Юг Руси» Сергей Каменецкий.

В последние полтора года это действительно было экономически выгодно. Падение цен на мировом рынке зерна отразилось на России минимальным образом. Тут, как не парадоксально, помогла девальвация рубля.

«На мировом рынке наше зерно продаётся за доллары. Соответственно, наши аграрии могли демпинговать, снижать цены», — говорит редактор отдела экономики «Российской газеты» по Югу России Александр Гавриленко.

В триумвирате крупнейших российских зернопроизводителей — Дон, Кубань и Ставрополье — Ростовская область лидирует не только по валовому сбору, но и по темпам роста объёма экспорта.

«Из Ростовской области осуществляется экспорт подкарантийной продукции более чем в 86 стран мира», — отмечает заместитель начальника отдела управления Россельхознадзора по Ростовской Ольга Юрченко.

Только через Азовский морской порт в прошлом году прошло 620 тысяч тонн злаковых, бобовых и масличных. И это далеко не вся часть донского зерна, выращенного в 2016 году и предназначенного для экспорта.

«Это зерно ещё где-то лежит. Планируем, что его начнут вывозить. Соответственно, увеличится и экспорт», — говорит генеральный директор ОАО «Азовский морской порт» Геннадий Гребенюков.

Как будет складываться ситуация с экспортом донского зерна после реализации урожая-2016, предположить трудно. Многое зависит от того насколько заполнятся освободившиеся склады. С прогнозами по урожайности на этот год специалисты пока осторожны.