Дороги в сельских районах Дона отремонтируют за счет федерального бюджета

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении более 8 миллиардов рублей между регионами России. Информация об этом появилась на сайте правительства страны. На развитие дорожной инфраструктуры хуторов и сел донской регион получит 240 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют путепроводы, ведущие к общественно значимым сельским объектам и местам производства сельхозпродукции. Отметим, большие суммы в Южном федеральном округе получат только Волгоградская область и республика Калмыкия.