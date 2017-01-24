Лента новостей

ЭКОНОМИКА

Дороги в сельских районах Дона отремонтируют за счет федерального бюджета

15:07 Вторник, 24.01.2017

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении более 8 миллиардов рублей между регионами России. Информация об этом появилась на сайте правительства страны. На развитие дорожной инфраструктуры хуторов и сел донской регион получит 240 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют путепроводы, ведущие к общественно значимым сельским объектам и местам производства сельхозпродукции. Отметим, большие суммы в Южном федеральном округе получат только Волгоградская область и республика Калмыкия.

Еще темы рубрики

24 января 2017
Шахтерам ‘Кингкоула’ выплатили еще три миллиона долгов по зарплате
24 января 2017
Донской ансамбль ‘Живая вода’ готовится к традиционному отчетному концерту
24 января 2017
В правительстве Ростовской области произошли кадровые перестановки
24 января 2017
‘Первый молодежный информационный центр’ продолжает набор сотрудников

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.