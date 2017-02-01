Эконом-жилье на Дону пользуется большой популярностью

Почти 1,3 миллиона квадратных метров жилья эконом-класса введено на Дону в строй за 2016 год. На Дону он составил 55 процентов от общего объема введенного жилья. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

Лидерами по строительству данного типа жилья стали Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск и Волгодонск, сообщили в управление информационной политики правительства Ростовской области.

«Развитие массового строительства доступного жилья экономического класса осуществляется в основном в рамках комплексного освоения крупных территорий», — отметил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.