Эконом-жилье на Дону пользуется большой популярностью
Почти 1,3 миллиона квадратных метров жилья эконом-класса введено на Дону в строй за 2016 год. На Дону он составил 55 процентов от общего объема введенного жилья. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.
Лидерами по строительству данного типа жилья стали Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск и Волгодонск, сообщили в управление информационной политики правительства Ростовской области.
«Развитие массового строительства доступного жилья экономического класса осуществляется в основном в рамках комплексного освоения крупных территорий», — отметил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.
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