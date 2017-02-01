‘Экономичные’ счетчики выйдут ростовчанам в копеечку

В связи с участившейся рекламой приборов учета, которые якобы помогают сэкономить потребителям деньги, ростовчан предупредили о печальных последствиях манипуляций со счетчиками. Как подчеркнули в «ТНС энерго Ростов-на-Дону» «сверхтехнологичные» счетчики электроэнергии, воды и тепла, которые, если верить рекламе, можно иногда отключать и тем самым платить за потребленные ресурсы гораздо меньше, являются незаконными. За установку подобных приборов грозит крупный штраф.

«Любой счетчик — это собственность его владельца, на нем и лежит вся ответственность. Таким образом, фирмы, которые предлагают поставить «экономные» счетчики с пультами управления или магниты, в случае чего открестятся от их поставки, а вот покупатель заплатит. И заплатит дорого. При выявлении вмешательства в работу прибора учета, абоненту производится перерасчет исходя из суммарной мощности всех его электроприборов. И расчет этот будет сделан за весь период безучетного потребления, как если бы все эти приборы работали 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Но это только плата за потребленную энергию, добавьте к ней еще стоимость демонтажа незаконного счетчика, установку нового, штраф и даже возможные судебные издержки. Как видите, сумма выходит значительная», — говорит директор департамента по работе с населением ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Александр Светличный.

Администрация города убедительно рекомендует ростовчанам и гостям города быть бдительными и не идти на поводу у мошенников. Ведь они обогащаются на вашей наивности и желании экономить!