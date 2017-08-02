Евгений Бушмин обсудил с молодыми депутатами развитие туристической отрасли Дона

Ростовская область должна заявить о себе, как о туристическом регионе. Об этом на встрече с молодыми депутатами Дона в Азове сказал заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин.

Вместе они обсудили проблемы, которые не позволяют отрасли двигаться вперед. Прежде всего, они касаются недостаточного количества полномочий на региональном уровне. Также немаловажную роль играет отсутствие инициативы со стороны законотворцев. Бушмин призвал молодежь активнее предлагать свои идеи, в свою очередь он обещал их поддержать.

«Если не будут оформлены идеи с финансово-экономическим обоснованием, ничего не пойдет. Если посмотреть мои законодательные инициативы, то можно увидеть, что за последние пол года это около десятка законопроектов и больше 30 поправок ко второму чтению в другие законопроекты. Я смог это сделать только после таких встреч», — отметил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Евгений Бушмин.