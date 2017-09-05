Ежедневные рейсы в Тбилиси из Ростова: продажа билетов уже открыта

Из Ростова в Тбилиси с 29 октября можно будет летать хоть каждый день. В пресс-службе российского лоукостера «Победа» сообщили, что билеты на рейсы уже поступили в продажу. Каждый день (кроме пятницы) из Ростова самолеты «Победы» будут вылетать в столицу Грузии в 11 часов 45 минут, а прибывать в пункт назначения в 14 часов 15 минут по местному времени (плюс один час к Москве). В пятницу из Ростова в Тбилиси «Победа» будет вылетать в 10 часов 40 минут (по Москве), а прибывать в Тбилиси в 13 часов 10 минут (по местному времени).

Обратные рейсы из Тбилиси — ежедневно (кроме пятницы) в 15 часов 5 минут по местному времени, в Ростов самолет прилетает в 15 часов 35 минут по Москве. По пятницам вылет из столицы Грузии в 14 часов по местному времени, прибытие в донскую столицу — в 14 часов 30 минут по московскому времени.