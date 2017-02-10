‘Газпром’ предупредил ростовчан об ошибочной смс-рассылке ‘Сбербанка’

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» сообщает жителям Ростовской области об ошибочной смс-рассылке «Сбербанка» об оплате за газ через лицевые счета ЕИРЦ. В компании подчеркивают, что эта рассылка ошибочна и договорные отношения с ЕИРЦ у ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» расторгнуты.

За потребленный газ необходимо оплачивать по реквизитам, указанным в квитанциях за январь 2017 года. В «Газпроме» напоминают, что у вас есть также возможность сформировать платежный документ на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» в личном кабинете.