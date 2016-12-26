Глава Дона: ‘Все водоемы региона должны быть доступны рыбакам’
10:57 Понедельник, 26.12.20163
Жители Дона обратились в региональное министерство природных ресурсов и экологии с вопросом о запрете рыбалки в частных и арендуемых прудах, а также о правомерности распашки берегов. На заседании донского правительства, которое проводил губернатор Ростовской области Василий Голубев, этот вопрос был рассмотрен.
«Доступность водоёмов для рыбаков в Ростовской области должна быть обеспечена в полном объёме. Эту задачу необходимо решить, у нас ведь чуть ли не каждый второй житель области — рыбак. Что касается распашки берегов — такая проблема есть, и её видно невооружённым глазом, особенно с вертолёта: многие пруды распаханы до кромки воды», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Комментарии
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Респект и уважуха!! Давно пора, на врятли справятся!
К примеру подход и подъезд к дону полностью перекопан со стороны Ольгинской-Махина уже второй года, а места там красивые!
Да, на речке в Махино было классно раньше, но уже два года не подъехать в тех местах, где мы ловили классную рыбу.
Да я согласен но что делать с законом о водоохранной зоне. р.ДОН 200метров. р.САЛ 200меров. на транспорте нельзя штраф от 3000 до 5000тыс. руб.