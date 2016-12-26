Глава Дона: ‘Все водоемы региона должны быть доступны рыбакам’

Жители Дона обратились в региональное министерство природных ресурсов и экологии с вопросом о запрете рыбалки в частных и арендуемых прудах, а также о правомерности распашки берегов. На заседании донского правительства, которое проводил губернатор Ростовской области Василий Голубев, этот вопрос был рассмотрен.

«Доступность водоёмов для рыбаков в Ростовской области должна быть обеспечена в полном объёме. Эту задачу необходимо решить, у нас ведь чуть ли не каждый второй житель области — рыбак. Что касается распашки берегов — такая проблема есть, и её видно невооружённым глазом, особенно с вертолёта: многие пруды распаханы до кромки воды», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.