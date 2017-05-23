Глава «Евродона»: птичий грипп в нашей индейке — провокация

В продукции, произведённой на Дону, обнаружен геном вируса птичьего гриппа. Такую информацию на своём сайте обнародовал Россельхознадзор России. Речь идёт о мясе индейки, которое продавалось в разных регионах страны. Как опасный вирус проник в птичники, где соблюдаются строжайшие санитарные меры, большой вопрос.

«Наш комплекс построен по самым современным стандартам, такого нет даже в Европе», — подчеркивает владелец группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев.

Еще одна загадка: когда на ферме «Евродона» диагностировали грипп, на соседних частных подворьях домашняя птица не болела. Однако поголовье индейки на площадках «Евродона» уничтожили, объявили карантин, провели дезинфекцию. Компания уже полтора месяца не производит охлажденную продукцию, чтобы восстановить поголовье. Однако в мае именно в охлажденном мясе индейки в девяти регионах России — от Кубани до Приморья — специалисты Россельхознадзора обнаружили геном вируса птичьего гриппа и потребовали утилизировать продукцию.

По данным Россельхознадзора, вся продукция, отправлявшаяся в другие регионы Российской Федерации, сопровождалась ветеринарными документами. Выдавала их Ростовская областная ветлаборатория. Сами специалисты в птичники не выезжали, исследовали предоставленный материал от корма до мяса. Проведенный этой лабораторий анализ в большинстве случаев показал отсутствие генома вируса в продукции.

«Из 589 проб мы нашли геном только в 14″, — говорит директор ГБУ «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» Людмила Миронова.

С ростовчанами согласились и ученые из Новосибирска, а вот в Москве нашли несовпадение в анализах. Но больше всего всех удивляет другой факт — в декабре на фермах «Евродона» выявили один подвид гриппа птиц, а в охлажденном мясе по всей стране — уже другой.

По мнению директора «Евродона», у загадки природы экономическое объяснение.

«Я семь месяцев молчал, а теперь не буду молчать, на нас оказывается давление. Это провокация», — говорит владелец группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев.

По словам Вадима Ванеева, ситуация с птичьим гриппом, несмотря на крупные потери, сделала компанию сильнее. В ближайшее время «Евродон» планирует создать агрокластер в Тверской области и заняться не только птицеводством, но и овцеводством. Впервые в России на Дону и в Твери будут в промышленных объемах производить баранину.