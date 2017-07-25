Новый ростовский аэропорт «Платов» готов на 96 процентов. Об это сегодня заявил губернатор региона Василий Голубев на совещании в Москве. До конца июля должны смонтировать светосигнальное оборудование и завершить монтаж объектов радиотехнического и метеоролического обеспечения полётов. В августе на аэродроме начнутся второй этап летных проверок. Как отметил губернатор, строительство всех инвестиционных объектов идёт с опережением графика.