Губернатор обратился в правительство за поддержкой регионального и местных бюджетов

Сегодня, 28 декабря, на совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Ростовской области предложил принять меры по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов. Об этом сообщает сайт донского правительства. Губернатор пояснил, что в два ближайших года ожидается пик исполнения долговых обязательств области. В связи с этим он попросил поддержать регион федеральными кредитами.