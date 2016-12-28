Губернатор обратился в правительство за поддержкой регионального и местных бюджетов
Сегодня, 28 декабря, на совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Ростовской области предложил принять меры по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов. Об этом сообщает сайт донского правительства. Губернатор пояснил, что в два ближайших года ожидается пик исполнения долговых обязательств области. В связи с этим он попросил поддержать регион федеральными кредитами.
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