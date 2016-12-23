Губернатор: ‘Стадион ‘Ростов-Арена’ планируют сдать 1 ноября 2017 года’

Сегодня, 23 декабря, на заседании правительства губернатор Василий Голубев скорректировал задачу по завершению строительства стадиона «Ростов-Арена». По словам главы региона объект должен быть сдан 1 ноября 2017 года, поэтому уже сейчас необходимо назначить руководителя стадиона, который бы последовательно принимал выполненные работы.