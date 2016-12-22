Лента новостей

ЭКОНОМИКА

‘Губернаторская сотня’ пополнилась двумя новыми инвестпроектами

21:29 Четверг, 22.12.2016

Сегодня, 22 декабря, «Губернаторская сотня» пополнилась двумя новыми инвестпроектами. Об этом глава региона сообщил на последнем в 2016 году совете по инвестициям. Первый объект — гостиничный комплекс известной международной сети «Мариотт Кортъярд» почти на 200 номеров. Он будет располагаться на улице Левобережной в Ростове-на-Дону. Вторым проектом, пополнившим бизнес-перечень, стала система по обращению с биологически опасными медицинскими отходами. Её планируют разместить в Мясниковском районе.

Еще темы рубрики

22 декабря 2016
В Шахтах обсудили итоги совместных учений спасателей и коммунальщиков
22 декабря 2016
Пусконаладочные работы на блоке №4 Ростовской АЭС практически завершены
22 декабря 2016
Ростовчанам предлагают попробовать камчатские деликатесы
22 декабря 2016
‘Губернаторская сотня’ пополнилась двумя новыми инвестпроектами

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.