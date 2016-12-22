‘Губернаторская сотня’ пополнилась двумя новыми инвестпроектами
Сегодня, 22 декабря, «Губернаторская сотня» пополнилась двумя новыми инвестпроектами. Об этом глава региона сообщил на последнем в 2016 году совете по инвестициям. Первый объект — гостиничный комплекс известной международной сети «Мариотт Кортъярд» почти на 200 номеров. Он будет располагаться на улице Левобережной в Ростове-на-Дону. Вторым проектом, пополнившим бизнес-перечень, стала система по обращению с биологически опасными медицинскими отходами. Её планируют разместить в Мясниковском районе.
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