Хлеб, молоко и подсолнечное масло в Ростове стали дороже
Ростовчанам придется больше тратить на хлеб, молоко и подсолнечное масло. За последнюю неделю цены на эти продукты выросли, об этом сообщает городской департамент экономики.
Кроме того, дороже обойдется покупка мороженной рыбы, яиц и некоторых круп: риса, пшена и гречки. Что касается, мяса то оно, наоборот, подешевело. Снизилась стоимость свинины и баранины, а также колбасных изделий, сыра и картофеля.
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