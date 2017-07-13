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ЭКОНОМИКА

Хлеб, молоко и подсолнечное масло в Ростове стали дороже

12:08 Четверг, 13.07.2017

Ростовчанам придется больше тратить на хлеб, молоко и подсолнечное масло. За последнюю неделю цены на эти продукты выросли, об этом сообщает городской департамент экономики.

Кроме того, дороже обойдется покупка мороженной рыбы, яиц и некоторых круп: риса, пшена и гречки. Что касается, мяса то оно, наоборот, подешевело. Снизилась стоимость свинины и баранины, а также колбасных изделий, сыра и картофеля.

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