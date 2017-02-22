Хрипун обозначил задачи Контрольно-счетной палаты Дона на ближайший срок

Контрольно-счетная палата Ростовской области особое внимание будет уделять подготовке к Чемпионату мира по футболу, государственным закупкам и работе с муниципалитетами. Такие задачи сегодня в интервью «Дон-ТР» обозначил председатель КСП Валерий Хрипун. Накануне по предложению губернатора он был переизбран на новый срок.

«Безусловно, важнейшим является повышение эффективности использования бюджетных средств и аудит эффективности, который официально сегодня вошел в бюджетный кодекс — это, конечно, тот инструментарий, который дан контрольно-счетным органам для акцента на повышение эффективности использования бюджетных средств», — говорит председатель контрольно-счетной палаты Ростовской области Валерий Хрипун.