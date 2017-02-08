Инвестиции в АПК Ростовской области в могут увеличиться на 4,55 процента
Объем инвестиций в АПК Ростовской области в 2017 год ожидается в размере 23 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства и продовольствия региона. Так в 2016 году инвестиции в данную сферу составили 22 миллиарда рублей. Таким образом, в этом году показатель может вырасти на 4,55 процента.
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