Инвестиции в АПК Ростовской области в могут увеличиться на 4,55 процента

Объем инвестиций в АПК Ростовской области в 2017 год ожидается в размере 23 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства и продовольствия региона. Так в 2016 году инвестиции в данную сферу составили 22 миллиарда рублей. Таким образом, в этом году показатель может вырасти на 4,55 процента.