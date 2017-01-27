Инвесторы взялись достроить пять ростовских домов обманутых дольщиков
Правительство Ростовской области достигло договоренности с инвесторами, готовыми достроить семь домов обманутых дольщиков. Сегодня об этом рассказал журналистам первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Новоселье в пяти домах отпразднуют уже в этом году.
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