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ОБЩЕСТВО

Инвесторы взялись достроить пять ростовских домов обманутых дольщиков

21:16 Пятница, 27.01.2017

Правительство Ростовской области достигло договоренности с инвесторами, готовыми достроить семь домов обманутых дольщиков. Сегодня об этом рассказал журналистам первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Новоселье в пяти домах отпразднуют уже в этом году.

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