Инвесторы взялись достроить пять ростовских домов обманутых дольщиков

Правительство Ростовской области достигло договоренности с инвесторами, готовыми достроить семь домов обманутых дольщиков. Сегодня об этом рассказал журналистам первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Новоселье в пяти домах отпразднуют уже в этом году.