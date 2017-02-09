Инвестпрактики Дона назвали одними из лучших в стране

Инвестиционные практики донского региона — одни из лучших в стране. Это вывод федерального «Агентства стратегических инициатив».

Проекты Ростовской области в лидерах различных конкурсов. Например, реконструкция Набережной реки Дон в Роствое вошла в шорт-лист финалистов всероссийского конкурса в номинации «Эффективное бюджетирование». А Семикаракорский район получил Гран-при национальной премии «Бизнес-успех».