Ипотечный рынок вырос на фоне снижения ключевой ставки
Ставки на ипотеку на Дону уменьшились. В середине июня Центральный Банк России снизил ключевую ставку с 9,25 процента до 9 процентов. Вслед за регулятором снижать ставки по кредитам стали и другие банки.
Ипотечный рынок разу начал расти. В июне в России было выдано 150 миллионов кредитов на жилье и это, отмечают экономисты, рекордные для страны цифры.
Банку важен остается важен портрет заемщика. Минимальную ставку охотнее предлагают россиянам в возрасте от 25 лет, с постоянной работой, белой зарплатой, хорошей кредитной историей и с уровнем дохода выше среднего.
В 2018 году экономисты ждут снижения ключевой ставки до 6-7 процентов, а значит ипотека для российских семей станет еще доступнее.
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