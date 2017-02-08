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ЭКОНОМИКА

Итоги года подвели в налоговой службе Дона

17:57 Среда, 08.02.2017

Почти 200 миллиардов рублей налоговых отчислений заплатили жители Дона в минувшем году. Сегодня региональное управление налоговой службы подвело итоги года. Рост поступлений — плюс 27 миллиардов к уровню 2015 года. Как отметил глава управления, это происходит не за счёт увеличения налоговых ставок, а благодаря повышению качества налогового администрирования.

«За последние пять лет налоговые поступления на территории Ростовской области в реальном выражении выросли в 1,4 раза. По оперативным данным, в 2016 году рост доходов, администрируемых налоговой службой опережает экономику Дона на 10 процентных пунктов», — прокомментировал руководитель УФНС России по Ростовской области Дмитрий Фотинов.

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