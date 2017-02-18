Из донского бюджета на развитие промышленности выделено 200 млн рублей

Первый шаг реализации новой формы поддержки донских предприятий сделан. Губернатор Василий Голубев провел выездное совещание в Белой Калитве, на котором заявил, что из регионального бюджета для областного фонда развития промышленности выбелено 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы Дона.

«В 2016 году мы приняли решение о создании регионального фонда развития промышленности. Первый взнос в него — 200 млн рублей, которые предусмотрены в бюджете области-2017. Мы на этом останавливаться не собираемся», — подчеркнули губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Региональный фонд развития промышленности будет оказывать содействие модернизации предприятий и организации новых производств в Ростовской области.