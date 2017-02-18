Из донского бюджета на развитие промышленности выделено 200 млн рублей
Первый шаг реализации новой формы поддержки донских предприятий сделан. Губернатор Василий Голубев провел выездное совещание в Белой Калитве, на котором заявил, что из регионального бюджета для областного фонда развития промышленности выбелено 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы Дона.
«В 2016 году мы приняли решение о создании регионального фонда развития промышленности. Первый взнос в него — 200 млн рублей, которые предусмотрены в бюджете области-2017. Мы на этом останавливаться не собираемся», — подчеркнули губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Региональный фонд развития промышленности будет оказывать содействие модернизации предприятий и организации новых производств в Ростовской области.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.