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ОБЩЕСТВО

Из донского бюджета на развитие промышленности выделено 200 млн рублей

12:11 Суббота, 18.02.2017

Первый шаг реализации новой формы поддержки донских предприятий сделан. Губернатор Василий Голубев провел выездное совещание в Белой Калитве, на котором заявил, что из регионального бюджета для областного фонда развития промышленности выбелено 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы Дона.

«В 2016 году мы приняли решение о создании регионального фонда развития промышленности. Первый взнос в него — 200 млн рублей, которые предусмотрены в бюджете области-2017. Мы на этом останавливаться не собираемся», — подчеркнули губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Региональный фонд развития промышленности будет оказывать содействие модернизации предприятий и организации новых производств в Ростовской области.

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