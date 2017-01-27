Из Ростова в Адлер запустят двухэтажный поезд, а в Кисловодск — ‘Ласточку’
Глава донского региона Василий Голубев провел рабочую встречу с генеральным директором «Федеральной пассажирской компании» Пётром Ивановым и начальником Северо-Кавказской железной дороги Владимиром Пястоловом. Они обсудили развитие железнодорожных перевозок в Ростовской области.
В ходе переговоров была озвучена информация, что сентября 2017 года по маршруту «Ростов-Адлер» будет курсировать двухэтажный состав. А уже с мая Ростов и Кисловодск свяжет быстрая «Ласточка». Теперь в здравницу можно будет добраться за 7,5 часов.
Василий Голубев подчеркнул, что правительство области поддержит все начинания, которые сработают на повышение качества обслуживания жителей Дона, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
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