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ЭКОНОМИКА

Из центра Ростова уберут часть торговых киосков

14:08 Среда, 25.01.2017

Часть киосков вывезут из центра Ростова в спальные районы. Об этом накануне заявил глава администрации города Виталий Кушнарев. Кроме того, власти ликвидируют незаконные торговые объекты. Такая позиция связана не только с активной подготовкой к чемпионату мира по футболу, но и с тем, что в этой сфере давно пора навести порядок, подчеркнул глава администрации Ростова.

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