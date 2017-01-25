Из центра Ростова уберут часть торговых киосков

Часть киосков вывезут из центра Ростова в спальные районы. Об этом накануне заявил глава администрации города Виталий Кушнарев. Кроме того, власти ликвидируют незаконные торговые объекты. Такая позиция связана не только с активной подготовкой к чемпионату мира по футболу, но и с тем, что в этой сфере давно пора навести порядок, подчеркнул глава администрации Ростова.