Система льготного кредитования селян должна быть изменена. Об этом на заседании регионального Законодательного собрания говорили члены фракции «Едина Россия». По словам министра сельского хозяйства Константина Рачаловского, механизм получения денег по схеме «сельхозпроизводитель — банк — Минсельхоз России» должен был упростить процесс кредитования для крестьян. Но на практике оказалось, что банки не в состоянии оперативно реагировать на большое количество запросов от сельхозпроизводителей. Поэтому льготные средства получают крупные холдинги — они быстрее собирают и отправляют документы. Тогда как крестьянско-фермерские хозяйства остаются в стороне.

«Мы приняли решение вынести этот вопрос на обсуждение Южно-Российской Парламентской Ассоциации, она состоится в сентябре, с тем, чтобы обратиться уже со стороны ассоциации законодателей к Правительству России пересмотреть и как-то внести изменения в существующую систему кредитования», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Виктор Шумеев.