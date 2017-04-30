Качество продуктов питания стало главной темой продовольственного форума в Ростове

На этой неделе Ростов-на-Дону стал центром, где решались важные задачи государственного масштаба. На втором Всероссийском форуме продовольственной безопасности шла речь об экологически чистых продуктах, как основе здоровья россиян.

«Душа моя идет к молоку и сыру, потому что это мои любимые продукты», — говорит олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева. Для нее здоровое питание — это образ жизни. Без идеального рациона полукилограммовых трофеев не завоюешь. «Эта тема будет всегда актуальна. Здоровье — это действительно очень важный аспект в нашей жизни», — говорит спортсменка.

Этот «важный аспект в жизни» стал главной темой второго Всероссийского форума продовольственной безопасности. Качественные, полезные продукты и как сделать их победителями в борьбе с суррогатами и ширпотребом. Это обсуждают на панельных сессиях, об этом говорят на выставке.

Идейный вдохновитель форума Василий Голубев, чью инициативу в 2015 году поддержал Владимир Путин.

«Очевидно, что у России сегодня возможностей производить чистую качественную продукцию выше, чем у многих других развитых стран», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Форум молодой, но у него уже есть свои постоянные у частники.

«Мы второй раз участвуем в этом форуме. Когда было нам предложено поучаствовать заново — никаких сомнений не было. Потому, что один из самых основных базовых принципов нашей компании — качество», — говорит заместитель генерального директора компании-производителя из Татартстана Алексей Фатыхов

Ростовчане угощают посетителей отечественным хамоном, татары — молоком, ставропольцы привезли на выставку норковые шкурки. Соседи производят их столько, что с лихвой хватает и внутреннему рынку, и богатым иностранцам.

«Мы ее готовим в таком виде и отправляем на аукционы — Копенгаген, Хельсинки», -говорит генеральный директор компании-производителя Михаил Хапсироков.

У Московской области с донским регионом давние связи и здесь на форуме, говорит глава подмосковного минсельхоза, вполне определенные цели.

«Буквально сегодня мы договорились с нашими коллегами с Ростсельмаша — поедем на завод, осмотрим производство. И, я надеюсь, договоримся о дополнительных скидках для нашего региона для аграриев» — говорит министр сельского хозяйства Мовсковской области Андрей Разин

А с главой делегации питерского завода разговариваем на фоне их действующей разработки. Коробка-автомат для трактора полгода, как в серийном производстве. Впрочем, от технических вопросов беседа плавно переходит к макроэкономическим.

«Сегодня ситуация в сельском хозяйстве с точки зрения агротехнологий, мягко говоря, сложная. Поэтому и развиваться и совершенствоваться нам надо», — говорит директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков .

О том, что надо совершенствоваться, говорит и министр сельского хозяйства. Да, мы обеспечиваем себя зерном, растительным маслом, сахаром, картофелем. Растут объемы производства мяса птицы, свинины. Поставки импортного продовольствия сократились в два раза — до 25 миллиардов долларов — и российских производитель с удовольствием их замещает. Однако молоко, говядину, овощи, фрукты мы по-прежнему закупаем.

«Мы должны наращивать объемы, создавать предпосылки с помощью грантов, субсидий, поддержки. Мы в том числе ставим политическую, экономическую задачу в течение 7 лет произвести порядка 5 миллионов тонн молока дополнительно и 450 тысяч говядины», — говорит министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Потенциал у страны огромный и это, говорит министр, повод для размышления не только чиновников, но и бизнеса. Российский экспорт сельхозпродукции в прошлом году составил 17 миллиардов долларов. Если сравнивать с цифрами 10-летней давности, это раза в три больше и это успех, считает министр сельского хозяйства. С другой стороны, если сравнивать российский экспорт, например, с мексиканским, мы поставляем за рубеж товаров раз в пять меньше. А значит, есть куда расти.