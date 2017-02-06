Китайские бизнесмены заинтересовались сотрудничеством с Волгодонском

Китайская компания «HengFeng» заинтересована в сотрудничестве с Волгодонском в сфере переработки зерна и изготовления мебели. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на депутата Госдумы РФ Андрея Кобилева. По его словам, китайские инвесторы намерены вложить около миллиарда рублей в предприятие по переработке зерна. Также бизнесменов Китая заинтересовало производство мебели в Волгодонске. В этом году «HengFeng» рассмотрит участки под строительство зерноперерабатывающего предприятия.