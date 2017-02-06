Контрольно-счетная палата выявила нарушения в Родионово-Несветайском районе

В администрации Родионово-Несветайского района подведены итоги плановых проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой Ростовской области. Так, по данным сайта правительства региона, участники заседания отметили, что формирование и исполнение бюджета района и бюджетов поселений, осуществление бюджетных расходов, учет денежных операций в основном соответствуют действующему законодательству.

Однако были обнаружены и допущенные нарушения: допущено нецелевое использование бюджетных средств, завышены объемы выполненных работ при строительстве и капремонте. В результате бесплатного использования земельных участков в бюджет не поступило 368,8 тысяч рублей. А недостаточный контроль за своевременностью осуществления арендных платежей привел к задолженности на общую сумму в 7 миллионов 166,8 тысяч рублей.

Составлено 10 протоколов, по результатам рассмотрения которых в бюджет поступили штрафы в размере 110 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо.