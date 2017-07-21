Корейцы хотят построить на Дону мукомольный завод

Корейские предприниматели хотят вложить 45 миллионов долларов в строительство мукомольного завода в Ростовской области. Окончательное решение инвесторы примут после комплексного исследования рынка.

В Донском правительстве в ходе переговоров с бизнес-делегацией из Южной Кореи предложено на рассмотрение несколько инвестиционных площадок для реализации проекта. Кроме того, иностранные бизнесмены интересовались объёмом производства пшеницы и кукурузы и возможностью обеспечить этими культурам производство.

«Мы рассматриваем возможность создания на Юге России такого производства по переработке продовольственной пшеницы на муку и изготовлению лапши», – рассказал советник корейского аналитического центра «Институт будущего согласия» Ким Ён Тэк.