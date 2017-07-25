Квитанции за электроэнергию станут более подробными
В ближайшее время квитанции за электроэнергию станут более подробными. Электронный образец опубликовали на сайте донского правительства. В платежном документе появится блок справочной информации о помещении, размере соцнормы и серийном номере прибора учёта. Кроме того, в специальной графе можно будет самостоятельно рассчитать сумму оплаты. Из-за обновления системы жители Дона могут получить квитанции позже обычного.
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