В ближайшее время квитанции за электроэнергию станут более подробными. Электронный образец опубликовали на сайте донского правительства. В платежном документе появится блок справочной информации о помещении, размере соцнормы и серийном номере прибора учёта. Кроме того, в специальной графе можно будет самостоятельно рассчитать сумму оплаты. Из-за обновления системы жители Дона могут получить квитанции позже обычного.