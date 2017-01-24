‘Ласточку’ из Ростова могут направить и до Кисловодска
До 4,5 часов может сократиться время в пути электропоезда «Ласточка». Об этом накануне сообщил начальник СКЖД Владимир Пястолов, подводя итоги работы электропоезда «Ростов-на-Дону — Новороссийск». Также стало известно, что сейчас прорабатываются и новые маршруты. В частности, не исключено появление в перспективе рейса из донской столицы в Кисловодск. Напомним, «Ласточка» начала курсировать 3-го января, но уже стала популярной среди пассажиров. Её заполняемость в праздничные и выходные дни достигает рекордной отметки — 70 процентов.
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