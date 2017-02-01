Меры поддержки инвесторов обсудили в Ростовской области

Помогать инвесторам в Ростовской области будут начиная со стадии проектирования. Об этом говорили на встрече руководитель регионального «Агентства инвестиционного развития» и глава донского Госстройнадзора. По их словам, к возведению новых фабрик и заводов обычно много вопросов, поэтому лояльные контрольно-надзорные органы — хорошее подспорье для тех, кто планирует вкладывать деньги в экономику области.

«Качество реализации этих проектов — это очень важный вопрос, но не менее важный вопрос — сроки реализации. Если проект даже на один день раньше запустился, то Ростовская область на один день начала раньше получать налоги, люди начали раньше получать зарплату. В конечном итоге, это выгодно для всех жителей региона», — пояснил директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.