Минэкономразвития: Темпы роста донской экономики станут в два раза выше общероссийских к 2020 году

На заседании регионального правительства, которое прошло сегодня, 16 августа, утвердили прогноз социально-экономического развития Ростовской области на 2018-2020 годы. Проект постановления представил министр экономического развития Максим Папушенко

«Прогноз рассчитывался на основании сценарных условий развития экономики страны в целом, расчетов и предложений муниципалитетов, отраслевых министерств и ведомств, показателей работы предприятий во всех сферах. По большинству показателей прогноза темпы роста Ростовской области превышают среднероссийские», -отметил министр экономического развития Максим Папушенко.

Согласно проанализированным данным, 2018-2020 годах рост валового регионального продукта в среднем в два раза превысят среднероссийский показатель. Совокупная прибыль донских предприятий в 2018-2020 годах увеличится на 8,7-9,7% (в среднем по стране 3,7-5,9%), а прирост оборота предприятий малого и среднего бизнеса в этот период оценивается в среднем в 7-11% в год, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.