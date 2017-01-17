Минтранс России включит строительство обхода Аксая в федеральную программу

Ростов-на-Дону возьмут в кольцо, а транзитный транспорт будет идти в обход донской столицы. Вопросы будущей кольцевой автодороги обсудили губернатор и министр транспорта России Максим Соколов. Появилась информация о том, что новый проект может быть включен в программу «Безопасные и качественные дороги».

Строительство автомобильного кольца вокруг Ростова могут включить в программу «Безопасные и качественные дороги до 2025 года». Таким образом регион сможет получить федеральную помощь. Об этом рассказал министр транспорта России Максим Соколов.

«Трафик, который сегодня идет через город, это не лучшее решение транспортного вопроса, логистики, поэтому с учетом перспективного решения обхода Аксая вопрос строительства целого кольца уже приобретает реальные очертания», — прокомментировал министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

Глава федерального ведомства отметил, что при подготовке Минтрансом новой федеральной целевой программы развития транспортной системы на среднесрочный и долгосрочный период предложения по строительству кольцевой автодороги Ростова-на-Дону могут и должны войти в этот проект.

Тем временем, губернатор региона Василий Голубев рассказал что в следующем году в области будет продолжена модернизация и строительство новых участков по северному обходу Ростова, а также проектирование обхода Аксая.

«Это позволит принципиально изменить транзит, который проходит из разных концов юга России, севера страны через Ростовскую область. Самое главное, что это изменит качество и комфорт движения на дорогах», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор региона рассказал о том, что в этом году на Аксайском мосту неоднократно было зафиксировано 105 тысяч автомобилей в сутки при нормативе в 40 тысяч. Таким образом, по мнению Василия Голубева, без кольца вокруг Ростова не обойтись.

Как ранее сообщал «РБК», проект обхода Аксая предполагает строительство и реконструкцию 61 километра автомагистрали, проходящей по территории Октябрьского, Аксайского, Азовского районов и городов Новочеркасск и Батайск. Стоимость проекта по состоянию на 2015 год оценивалась в 65 миллиардов рублей.