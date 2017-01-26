Молодых инноваторов ждут в ростовском коворкинге ‘Garaж’

Промышленный коворкинг «Garaж» ждет авторов инновационных идей. Здесь помогут всем тем, кто хочет запустить свой первый стартап — начиная от документации и заканчивая опытным образцом. А компании-резиденты имеют возможность разместить продукцию для презентации и дальнейшей реализации проектов.

Александр и Павел обсуждают последние детали презентации. Через несколько минут они представят на суд жюри коворкинга «Garaж» свой «Изумрудный город». Это система дополненной реальности, которая насыщает мир виртуальными объектами.

«Этот проект позволит человеку перемещаться в виртуальном пространстве и взаимодействовать с ним, а не просто быть наблюдателем картины. Это может применяться во всех сферах человеческой жизни — и в образовании, и оборонная промышленность, и игры», — говорит студент ДГТУ Александр Чижов.

«Изумрудный город» состоит из очков, сенсоров и камер, и в будущем, уверены изобретатели, заменит ТВ-экраны и компьютерные мониторы. Подобные разработки есть у гигантов айти-отрасли, но система ростовских студентов будет компактнее и дешевле. Начальная стоимость проекта — 3 миллиона рублей. За финансированием и советами ребята и пришли в промышленный коворкинг ДГТУ. Здесь стартовал публичный отбор проектов.

«Эксперты должны обращать внимание на актуальность, востребованность в обществе изобретения. Второй параметр — коммерческая составляющая в проекте, важно увидеть экономику», — говорит руководитель промышленного коворкинга «Garaж» Владимир Колодкин.

Авторы лучших разработок смогут воплотить идеи в жизнь на территории ДГТУ, получить материалы, доступ к оборудованию и, возможно, помощь инвесторов. Плюсы работы в корвокинге уже почувствовал Иван Карпенко. Вместе с другом он создал складной самокат.

«Все затраты на производство берет на себя коворкинг. В перспективе это электросамокат с инновационной системой складывания», — говорит резидент промышленного коворкинга «Garaж» Иван Карпенко.

Отбирать инновации будут каждую последнюю среду месяца. Чтобы стать участником, нужно оставить заявку на сайте коворкинга и разработать презентацию. Тематика проектов не ограничена.