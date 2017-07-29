Мясо, хлеб, гречка и масло в Ростове подорожали

Ростовстат опубликовал результаты мониторинга цен на основные продукты питания в Ростове. Так, за неделю (с 17.07.2017 по 24.07.2017) куры охлажденные и мороженые, колбаса вареная, маргарин, сметана, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, яйца куриные, сахар-песок, мука пшеничная, рис шлифованный, пшено, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки стали дешевле от 0,1% до 15,3% .

А вот на говядину (кроме бескостного мяса), свинину (кроме бескостного мяса), колбасу полукопчёную и варено-копчёную, рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, масло подсолнечное, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, крупу гречневую-ядрица цены поднялись от 0,1% до 1,5% .

На остальные продовольственные товары цены остались на прежнем уровне, отмечают в пресс-службе администрации Ростова со ссылкой на департамент экономики.