На безопасность донских дорог выделят средства федерального бюджета

Безопасность дорог Ростовской области обеспечат за счет федеральных средств. На реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2017-ом году регион получит 1 миллиард 200 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства страны. Всего на выполнение федерального проекта выделили 30 миллиардов рублей. Эти деньги получили 34 региона.