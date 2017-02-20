На Дону активно поддерживают малый животноводческий бизнес

Финансовая поддержка есть, но желающих не много. Малый животноводческий бизнес в Ростовской области должен активно расти, считают власти. Для этого выделяют гранты и субсидии. Ведь фермерские хозяйства — это не только экономика, но еще и основа развития сельских территорий.

Гиссарская овца. Животное в донских степях экзотическое. Тех, кто разводит гиссаров в Ростовской области, говорит Юрий Романченко, можно по пальцам пересчитать. И это странно: уроженка Средней Азии прекрасно чувствует себя на донском севере, неприхотлива и растет как на дрожжах. За полгода набирает до 60-ти килограммов.

«11 лет назад занялся. Две овцематки купил и с них развел поголовье — до 200 маток уже дошел», — говорит владелец ЛПХ Юрий Романченко.

Дело семейное — работают и сын, и дочь. На особом счету — внучка Полина. И в школе учится на «отлично», и помогать успевает. За разговором не замечаем, что овцы уходят на пастбище. Пытаемся догнать, но куда там — любители пожевать зимнюю травку уже далеко. Ушли на бугор, там мягкий снег, ковыряют снег, траву едят, выковыривают.

200 голов овец для семейного хозяйства — вполне достаточно, говорит Юрий Романченко. Рынок сбыта есть — мясо с удовольствием забирают клиенты из Москвы. Пастбище и корма тоже — в общем, бери, работай.

«Не хотят. Молодежь не хочет заниматься. Я смотрю, что магазины молодежи надо, вот такое. А хозяйством сильно не хотят», — говорит владелец ЛПХ Юрий Романченко.

Между тем, на так называемые малые формы хозяйствования в областных программах предусмотрено значительное финансирование. За три года личным и фермерским хозяйствам окажут поддержку — более миллиарда 200 миллионов рублей. Речь о грантах на развитие и начинающим предпринимателям.

«Кроме того, если посмотреть в целом, то идет субвенция на наращивание поголовья овец и коз. Мы планируем, что в нынешнем году ставка на одну голову составит порядка 180-ти рублей», — говорит заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Светлана Полуляшная.

В советские времена колхозы Кашарского района держали до 25 тысяч овец. Сейчас цифра на порядок меньше, но это, по мнению руководства муниципалитета, открывает перед желающими заниматься животноводством отличные перспективы.

«Кашарский район имеет огромные площади под пастбища. Овцеводство — оно традиционно здесь было развитым направлением, и сегодня от этой идеи, конечно, не нужно отказываться», — говорит глава Кашарского района Иван Фалынсков.

Пример овцевода из хутора Речка, вырастившего стадо из двух овец, показывает, что при правильном подходе и «немодное» дело может быть успешным. Тем более, что с каждым годом поддержка растет.