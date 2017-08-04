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ЭКОНОМИКА

На Дону на 0,5 % выросли цены на бензин

8:52 Пятница, 04.08.2017

На Дону выросли цены на бензин. Об это сообщает Ростовстат. По данным ведомства, сейчас в регионе средняя цена за литр 92-го бензина составляет около 38 рублей. Это на пол процента больше, чем в прошлом месяце. На такую же долю вырос и 95-й бензин, сейчас в Ростове за литр нужно заплатить 41 рубль 57 копеек.

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