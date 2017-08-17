На Дону обсуждают отказ от системы «единого агента» при ОСАГО

Систему «единого агента» при страховании ОСАГО могут отозвать в некоторых южных регионах, в том числе и в Ростовской области. Об этом сообщает Интерфакс. С инициативой отменить схему выступают сами страховые компании. По их версии, продажа полисов ОСАГО через единого агента на юге страны является настолько убыточной, что может привести к банкротству страховщиков. При этом последние сами признают, что если решение об отмене все-таки будет принято, в ряде регионов возникнут серьезные проблемы с приобретением полисов.