На Дону подорожали гречка, сахар и подсолнечное масло

В Ростовской области за последний месяц подорожали гречка, сахар и подсолнечное масло. По данным Ростовстата, цены на эти продукты по сравнению с июлем выросли больше, чем на полпроцента.

В то же время овощи стали стоить существенно меньше. По отдельным позициям снижение за месяц составило более 10 процентов. По подсчётам статистиков, значительнее других упала цена на капусту, морковь и лук. Специалисты объясняют ситуацию сезонным фактором — в продаже появились первые отечественные овощи нового урожая.